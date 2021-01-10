***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.596 % 0,00597934Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri244,94 % 0,00091766Bağımsız Denetim Ücreti7.129,64 % 0,02671087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.578,38 % 0,03588497Fon Yönetim Ücreti443.219,37 % 1,66050137Hisse Senedi Komisyonu446,63 % 0,00167328Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar804,3 % 0,00301327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.597,87 % 0,04719735TOPLAM GİDERLER475.617,13 % 1,78187812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.691.900,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899213BIST