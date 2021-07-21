***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.07.2021 12:39
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.316,14 % 0,03866189
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.543,51 % 0,01799533
Fon Yönetim Ücreti
39.545,13 % 0,46104497
Hisse Senedi Komisyonu
1.930,42 % 0,0225062
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
598,8 % 0,00698123
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.815,15 % 0,0444797
TOPLAM GİDERLER
50.749,15 % 0,59166932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.577.282,67 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951664
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5728
En Düşük
8,5344
12:3510,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0061
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1209
En Düşük
10,0782
12:35495,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,83
|Açılış
|: 495,64
|
|Önceki Kapanış
|: 496,47
|
497,20
En Düşük
493,55
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5520
|8,5543
|% -0,05
|
|Euro
|10,0527
|10,1154
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7326
|11,7915
|% 0,24
|
|Frank
|9,2936
|9,3496
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2741
|2,2855
|% -0,07
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,28
|
|Altın Gr.
|495
|496
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,09
|72,09
|-0,14
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
10:31
ALMAD, SELVA, BLCYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:16
SAMAT, UNLU, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 73 kaybederek (% -1.21 ) 1, 452
-
10:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EKIZ, AKPAZ