***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.07.2021 12:41
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.316,14 % 0,00186183
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
44.638 % 0,02506182
Fon Yönetim Ücreti
1.070.703,7 % 0,60114226
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.175,66 % 0,00066007
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.848,86 % 0,01338985
TOPLAM GİDERLER
1.143.682,36 % 0,64211583
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.111.534,43 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951665
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5728
En Düşük
8,5344
12:3510,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0116
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1309
En Düşük
10,0548
12:35494,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,93
|Açılış
|: 494,54
|
|Önceki Kapanış
|: 496,47
|
497,20
En Düşük
493,11
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5493
|8,5517
|% -0,08
|
|Euro
|10,1059
|10,1119
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,7451
|11,8040
|% 0,35
|
|Frank
|9,2908
|9,3468
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2728
|2,2842
|% -0,13
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,22
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,49
|72,49
|0,26
|
Seans Raporu
12:35
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16:46
MZHLD, UNLU, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DIRIT, EDIP, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:16
EUKYO, YESIL, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:01
ALMAD, NUGYO, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:46
EDATA, HURGZ, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında