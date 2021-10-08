***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.199,38 % 0,00605837Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri54.533,04 % 0,06354247Fon Yönetim Ücreti1.261.940,19 % 1,47042591Hisse Senedi Komisyonu4.309,34 % 0,00502129Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.119,1 % 0,00130399Türev Araçlar Komisyonu25.548,03 % 0,02976883Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.880,71 % 0,11638205TOPLAM GİDERLER1.452.529,79 % 1,69250291DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.821.405,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969344BIST