***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiKonuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri393,56 % 0,010166Bağımsız Denetim Ücreti3.421,08 % 0,08836949Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri949,94 % 0,02453778Fon Yönetim Ücreti21.234,81 % 0,54851375Hisse Senedi Komisyonu8.228,95 % 0,21256099Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar584,4 % 0,01509556Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER34.812,74 % 0,89924358DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.871.335,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969346BIST