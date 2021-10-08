***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri271,39 % 0,00179162Bağımsız Denetim Ücreti3.421,08 % 0,02258476Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.106,91 % 0,11953541Fon Yönetim Ücreti100.864,18 % 0,66586962Hisse Senedi Komisyonu473,55 % 0,00312621Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar477,73 % 0,0031538Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.000 % 0,29047243TOPLAM GİDERLER167.614,84 % 1,10653385DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.147.737,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969347BIST