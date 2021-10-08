***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri271,39 % 0,00326218Bağımsız Denetim Ücreti3.315,33 % 0,03985109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.653,69 % 0,04391826Fon Yönetim Ücreti36.185,11 % 0,434954Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00351232Türev Araçlar Komisyonu8.889,78 % 0,10685736Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.766,95 % 0,24962389TOPLAM GİDERLER73.374,45 % 0,8819791DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.319.295,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969349BIST