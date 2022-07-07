***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00024624Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,00118813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.802,23 % 0,0376279Fon Yönetim Ücreti314.745,41 % 0,51938823Hisse Senedi Komisyonu69,1 % 0,00011403Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar790,4 % 0,00130431Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları131,76 % 0,00021743Diğer Giderler359.017,96 % 0,59244613TOPLAM GİDERLER698.426,08 % 1,1525324DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.599.257,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043158BIST