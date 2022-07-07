***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00025131Bağımsız Denetim Ücreti600 % 0,00101048Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.150,54 % 0,02046318Fon Yönetim Ücreti685.526,6 % 1,15452108Hisse Senedi Komisyonu69.764,31 % 0,11749269Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar790,4 % 0,00133114Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları65,88 % 0,00011095Diğer Giderler8.103,53 % 0,01364746TOPLAM GİDERLER771.150,48 % 1,3088283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.377.573 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043162BIST