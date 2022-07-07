***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00011672Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,00056321Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.610,47 % 0,01690439Fon Yönetim Ücreti850.067,01 % 0,66494903Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar790,4 % 0,00061828Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları65,88 % 0,00005153Diğer Giderler22.623,5 % 0,01769681TOPLAM GİDERLER896.026,48 % 0,70089997DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.839.424 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043173BIST