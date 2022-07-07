***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00056749Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,0027382Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.336,7 % 0,01649273Fon Yönetim Ücreti186.149,79 % 0,70793886Hisse Senedi Komisyonu11.835,76 % 0,04501211Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar790,4 % 0,00300594Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları65,88 % 0,00025055Diğer Giderler5.416,23 % 0,02059825TOPLAM GİDERLER209.463,98 % 0,79660413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.294.614 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043191BIST