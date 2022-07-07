***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00008475Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,00040893Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.265,05 % 0,03593196Fon Yönetim Ücreti427.543,49 % 0,24282719Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar790,4 % 0,00044891Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları131,76 % 0,00007483Diğer Giderler19.380,25 % 0,01100719TOPLAM GİDERLER511.980,17 % 0,29078377DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ176.069.033 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043219BIST