***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00027358Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,00132003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.720,52 % 0,01782142Fon Yönetim Ücreti544.304,8 % 0,99791809Hisse Senedi Komisyonu25.107,51 % 0,04603163Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar613,7 % 0,00112515Türev Araçlar Komisyonu244.333,71 % 0,44795678Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları131,76 % 0,00024157Diğer Giderler5.273,14 % 0,00966767TOPLAM GİDERLER837.321,19 % 1,53512877DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.544.036 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043220BIST