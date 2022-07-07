***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00021711Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,0010476Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.941,98 % 0,05957046Fon Yönetim Ücreti673.152,87 % 0,97943548Hisse Senedi Komisyonu8.004,82 % 0,01164699Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar790,4 % 0,00115003Türev Araçlar Komisyonu15.473,65 % 0,02251412Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları131,76 % 0,00019171Diğer Giderler22.243,03 % 0,03236354TOPLAM GİDERLER761.607,73 % 1,10813704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.728.659 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043223BIST