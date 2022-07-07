***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00014219Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,0006861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.289,83 % 0,05840406Fon Yönetim Ücreti1.034.127,22 % 0,98543637Hisse Senedi Komisyonu3.925,55 % 0,00374072Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar463 % 0,0004412Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları131,76 % 0,00012556Diğer Giderler630.403,25 % 0,60072134TOPLAM GİDERLER1.731.209,83 % 1,64969753DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.941.045 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043232BIST