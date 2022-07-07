***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00013539Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,00065327Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.724,7 % 0,07505827Fon Yönetim Ücreti1.076.616,05 % 0,97684177Hisse Senedi Komisyonu0,08 % 0,00000007Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar613,7 % 0,00055683Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları131,76 % 0,00011955Diğer Giderler509.929,32 % 0,46267215TOPLAM GİDERLER1.670.884,83 % 1,51603731DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ110.213.965 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043234BIST