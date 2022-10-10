***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,0002566Bağımsız Denetim Ücreti4.360 % 0,00749746Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.573,95 % 0,02678099Fon Yönetim Ücreti1.023.133,16 % 1,7593815Hisse Senedi Komisyonu78.056,75 % 0,13422652Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,0020434Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.614,06 % 0,00277554Diğer Giderler15.661,12 % 0,02693089TOPLAM GİDERLER1.139.736,56 % 1,9598929DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.153.002 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069563BIST