***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri271,39 % 0,00087058Bağımsız Denetim Ücreti7.746,01 % 0,0248482Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri55.340,05 % 0,17752374Fon Yönetim Ücreti357.407,82 % 1,14651819Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,00381191Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.228,12 % 0,01035539Diğer Giderler48.152,88 % 0,15446823TOPLAM GİDERLER473.334,57 % 1,51839626DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.173.323 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069564BIST