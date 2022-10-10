***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,0000928Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,00278622Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.176,89 % 0,02560889Fon Yönetim Ücreti1.983.979,64 % 1,23388444Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,00073903Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.614,06 % 0,00100382Diğer Giderler42.322,65 % 0,02632147TOPLAM GİDERLER2.074.910,76 % 1,29043668DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ160.791.366 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069565BIST