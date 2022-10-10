***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00010265Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,00308196Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.055,99 % 0,02549218Fon Yönetim Ücreti1.528.490,5 % 1,05150475Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,00081748Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.614,06 % 0,00111037Diğer Giderler37.201,85 % 0,02559252TOPLAM GİDERLER1.610.179,92 % 1,1077019DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ145.362.206 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069567BIST