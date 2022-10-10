***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00045967Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,01380072Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.479,95 % 0,02304212Fon Yönetim Ücreti358.368,49 % 1,10396058Hisse Senedi Komisyonu18.501,75 % 0,05699497Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,00366058Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları1.614,06 % 0,00497214Diğer Giderler72.498,25 % 0,22333216TOPLAM GİDERLER464.280,02 % 1,43022296DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.462.073 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069572BIST