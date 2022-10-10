***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00017827Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,00535205Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.711,86 % 0,05938849Fon Yönetim Ücreti650.527,2 % 0,77715511Hisse Senedi Komisyonu69,1 % 0,00008255Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,00141961Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.228,12 % 0,00385649Diğer Giderler600.119,01 % 0,71693475TOPLAM GİDERLER1.309.472,81 % 1,56436732DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.706.224 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069573BIST