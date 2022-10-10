***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 11:05
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00008306
Bağımsız Denetim Ücreti
4.480 % 0,00249367
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
98.685,23 % 0,05493045
Fon Yönetim Ücreti
668.123,15 % 0,37189255
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.188,3 % 0,00066143
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.228,12 % 0,00179685
Diğer Giderler
35.851,59 % 0,01995581
TOPLAM GİDERLER
811.705,61 % 0,45181382
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
179.654.888 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069577
BIST
17:153.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -6,69
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
17:1518,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
17:1518,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
17:15995,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 995,98
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KONTR
|90,75
|852.898.767
|% 10,00
|
|BNTAS
|6,27
|222.158.952
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|44.119.835
|% 9,99
|
|KRONT
|57,85
|37.561.013
|% 9,98
|
|ERCB
|46,72
|48.549.769
|% 9,98
|
|MARTI
|4,05
|93.835.644
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|921.482
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.805.489
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,88
|60.801.324
|% -9,11
|
|BMSCH
|12,28
|178.846.972
|% -7,60
|
|THYAO
|85,40
|4.091.917.986
|% -0,87
|
|PETKM
|14,69
|2.683.055.724
|% 0,89
|
|AKBNK
|12,92
|2.478.798.330
|% 1,02
|
|SASA
|85,45
|2.427.441.904
|% -0,35
|
|YKBNK
|8,19
|2.332.965.618
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,32
|1.655.709.429
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,19
|2.332.965.618
|% 1,74
|
|ISCTR
|8,26
|1.646.570.133
|% 0,24
|
|AKBNK
|12,92
|2.478.798.330
|% 1,02
|
|PETKM
|14,69
|2.683.055.724
|% 0,89
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5801
|18,5837
|% 0,04
|
|Euro
|18,0266
|18,0395
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4724
|20,5751
|% -0,04
|
|Frank
|18,5316
|18,6433
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9290
|4,9538
|% 0,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-3,40
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,38
|
|Cumhuriyet
|6.693
|6.794
|-19,00
|
|Tam
|6.712
|6.768
|-13,00
|
|Yarım
|3.271
|3.309
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30MARTI
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 875, 530 adet işlem
-
17:29ULUFA
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 099, 543 adet işlem
-
17:27GEREL
Yüzde -3.11 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 027, 086 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 23 kaybederek (% -0.11 ) 3, 916
-
17:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, AKBNK