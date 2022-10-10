***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00019235Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,00577497Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.367,36 % 0,02625465Fon Yönetim Ücreti1.181.229,55 % 1,52267011Hisse Senedi Komisyonu98.451,33 % 0,1269092Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.011,6 % 0,00130401Türev Araçlar Komisyonu396.668,66 % 0,5113278Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.228,12 % 0,00416122Diğer Giderler21.101,89 % 0,0272015TOPLAM GİDERLER1.726.687,73 % 2,22579582DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.576.196 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069578BIST