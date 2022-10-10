***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00016229Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,0048725Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri108.446,26 % 0,11794751Fon Yönetim Ücreti1.370.997,39 % 1,49111389Hisse Senedi Komisyonu6.242,1 % 0,00678899Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu626.099,79 % 0,68095395Vergiler ve Diğer Harcamalar860,9 % 0,00093633Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.228,12 % 0,00351094Diğer Giderler191.558,65 % 0,20834158TOPLAM GİDERLER2.312.062,43 % 2,51462799DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.944.512 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069580BIST