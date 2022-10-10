***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 11:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00016229
Bağımsız Denetim Ücreti
4.480 % 0,0048725
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
108.446,26 % 0,11794751
Fon Yönetim Ücreti
1.370.997,39 % 1,49111389
Hisse Senedi Komisyonu
6.242,1 % 0,00678899
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
626.099,79 % 0,68095395
Vergiler ve Diğer Harcamalar
860,9 % 0,00093633
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.228,12 % 0,00351094
Diğer Giderler
191.558,65 % 0,20834158
TOPLAM GİDERLER
2.312.062,43 % 2,51462799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.944.512 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069580
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,1546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1252
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1798
En Düşük
17,9829
18:051.002,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.002,91
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.006,21
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5781
|18,5905
|% 0,08
|
|Euro
|18,1420
|18,1546
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,6391
|20,7426
|% 0,77
|
|Frank
|18,6372
|18,7494
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|10,13
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.749
|6.815
|34,00
|
|Yarım
|3.288
|3.332
|17,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.666
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,66
|94,66
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR