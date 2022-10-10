***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 11:09
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
149,22 % 0,00013229
Bağımsız Denetim Ücreti
8.120 % 0,00719888
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
120.394,62 % 0,10673723
Fon Yönetim Ücreti
1.681.466,58 % 1,49072343
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
609.600,87 % 0,54044863
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.011,6 % 0,00089685
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.228,12 % 0,00286193
Diğer Giderler
194.915,03 % 0,17280415
TOPLAM GİDERLER
2.618.886,04 % 2,32180338
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
112.795.341 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069581
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0569
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
18:05998,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,65
|Açılış
|: 998,34
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|222.937.022
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|71.732.138
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.882.395
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.347.968
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.890.966
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.217.569
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.175.192
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.535.956
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|239.741.021
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.135.142.550
|% -1,92
|
|PETKM
|14,55
|2.930.414.387
|% -0,07
|
|YKBNK
|8,31
|2.924.346.692
|% 3,23
|
|SASA
|85,10
|2.721.072.962
|% -0,76
|
|TCELL
|25,14
|2.196.947.527
|% 7,62
|
|EKGYO
|4,32
|1.978.483.234
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|2.924.346.692
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.056.852
|% 0,61
|
|PETKM
|14,55
|2.930.414.387
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,74
|336.220.439
|% 1,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5860
|% 0,05
|
|Euro
|18,0715
|18,0863
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5532
|20,6563
|% 0,35
|
|Frank
|18,5672
|18,6790
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,56
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.717
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR