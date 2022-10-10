***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00013229Bağımsız Denetim Ücreti8.120 % 0,00719888Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.394,62 % 0,10673723Fon Yönetim Ücreti1.681.466,58 % 1,49072343Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu609.600,87 % 0,54044863Vergiler ve Diğer Harcamalar1.011,6 % 0,00089685Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.228,12 % 0,00286193Diğer Giderler194.915,03 % 0,17280415TOPLAM GİDERLER2.618.886,04 % 2,32180338DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.795.341 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069581BIST