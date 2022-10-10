***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri149,22 % 0,00019863Bağımsız Denetim Ücreti4.480 % 0,00596344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.082,72 % 0,08530209Fon Yönetim Ücreti1.124.115,54 % 1,49633786Hisse Senedi Komisyonu11.841,77 % 0,01576287Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.188,3 % 0,00158178Türev Araçlar Komisyonu27.008,74 % 0,035952Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları3.228,12 % 0,00429703Diğer Giderler31.388,7 % 0,04178227TOPLAM GİDERLER1.267.483,11 % 1,68717796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.124.447 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069583BIST