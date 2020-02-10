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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2020 18:04
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30'a kadar Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri 1 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818197


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,15 49.443.370 % 19,92  
DESA 5,95 51.581.203 % 15,76  
SAYAS 3,13 10.651.574 % 14,65  
TSPOR 3,53 1.016.623.785 % 11,36  
RYSAS 11,00 22.925.506 % 10,22  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7477 7,7865 % 0,24  
Frank 6,1282 6,1652 % -0,03  
Riyal 1,5975 1,6055 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 3,55  
Altın Gr. 304 304 0,55  
Cumhuriyet 2.017 2.048 7,00  
Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
Çeyrek 487 498 1,68  
Gümüş.Ons 17,77 17,81 0,09  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 53,81 53,81 -0,64  
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