***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler08:45-13:30 Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Deniz Bank A.Ş. ve şubeleri, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri, Tera Yatırım Menkul Değerler ve şubeleri, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri 116:30-08:45 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818199BIST