***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 18:04
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45-13:30 Aktif Yatırım Bank A.Ş. Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Alım Satım Platformu (TEFAS), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Deniz Bank A.Ş. ve şubeleri, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve şubeleri, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş ve şubeleri, Tera Yatırım Menkul Değerler ve şubeleri, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve şubeleri 1
16:30-08:45 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818199
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,36
|Açılış
|: 304,25
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7426
|7,7815
|% 0,18
|
|Frank
|6,1233
|6,1602
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5971
|1,6051
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,95
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,02
|54,02
|-0,43
|