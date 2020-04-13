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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür, 2008/2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Direktör 22 SPL Düzey , SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/...- Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetim Müdürü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey , SPL Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Bahadır Tonguç Genel Müdür 02123408463 bahadir.tonguc@mukafatportfoy.com.tr
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetim Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@mukafatportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837502


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PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4854 8,5280 % 2,04  
Frank 7,0032 7,0454 % 1,40  
Riyal 1,8016 1,8106 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 34,57  
Altın Gr. 376 376 12,58  
Cumhuriyet 2.404 2.464 84,30  
Tam 2.471 2.536 90,50  
Yarım 1.202 1.234 42,20  
Çeyrek 603 617 21,30  
Gümüş.Ons 15,44 15,49 0,06  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,06  
B. Petrol 31,82 31,82 0,34  
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