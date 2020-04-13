***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.04.2020 16:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetim Müdürü, 2011/2016-Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837508
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0978
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1106
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,13
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 11,65
|Açılış
|: 375,13
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
375,17
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4775
|8,5200
|% 1,95
|
|Frank
|6,9939
|7,0361
|% 1,27
|
|Riyal
|1,8016
|1,8106
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|30,73
|
|Altın Gr.
|375
|375
|11,27
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.455
|74,80
|
|Tam
|2.463
|2.526
|80,70
|
|Yarım
|1.198
|1.229
|37,40
|
|Çeyrek
|601
|615
|18,90
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
|
|B. Petrol
|31,97
|31,97
|0,49
|