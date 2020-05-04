***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2020 13:47
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
25.03.2020
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. TEFAS, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003424 1,25 0,003424 1,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842209
BIST
15:1098.785
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -2.324,81
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.585
15:107,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
15:107,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6562
15:10385,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,48
|Açılış
|: 386,02
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|8,69
|6.908.149
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|23.534.630
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.168.155
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|11.492.084
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|246.896
|% 9,98
|
|ULUUN
|11,43
|1.656.710
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.550.786
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|606.593
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|290.319
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|648.139.463
|% 5,04
|
|TSPOR
|5,77
|528.516.797
|% 8,87
|
|GARAN
|8,13
|397.513.120
|% -2,52
|
|ASELS
|26,48
|274.216.297
|% -2,43
|
|AVOD
|2,79
|271.913.603
|% 6,08
|
|GSRAY
|2,71
|648.139.463
|% 5,04
|
|AVOD
|2,79
|271.913.603
|% 6,08
|
|ODAS
|1,78
|168.432.848
|% -0,56
|
|TSPOR
|5,77
|528.516.797
|% 8,87
|
|AFYON
|2,94
|243.868.707
|% 9,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7245
|8,7683
|% -0,07
|
|Frank
|7,2638
|7,3075
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8660
|1,8754
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|7,30
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.525
|11,40
|
|Tam
|2.548
|2.587
|11,60
|
|Yarım
|1.236
|1.264
|5,70
|
|Çeyrek
|620
|632
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|-0,28
|
Seans Raporu
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2211, 94 kaybederek (% -2.33 ) 92, 694
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