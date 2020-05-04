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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.05.2020 13:47
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
25.03.2020

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı satım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. TEFAS, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,003424 1,25 0,003424 1,25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842209


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 8,69 6.908.149 % 10,00  
MRDIN 6,16 23.534.630 % 10,00  
GLRYH 11,44 2.168.155 % 10,00  
OYAYO 6,17 11.492.084 % 9,98  
YONGA 13,00 246.896 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7245 8,7683 % -0,07  
Frank 7,2638 7,3075 % 0,03  
Riyal 1,8660 1,8754 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 7,30  
Altın Gr. 386 386 2,29  
Cumhuriyet 2.471 2.525 11,40  
Tam 2.548 2.587 11,60  
Yarım 1.236 1.264 5,70  
Çeyrek 620 632 2,80  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,02  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,01  
B. Petrol 26,16 26,16 -0,28  
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