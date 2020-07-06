***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2020 15:39
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@mukafatportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Bahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@mukafatportfoy.com.tr
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetim Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@mukafatportoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855027
BIST
17:01118.104
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 2.355,95
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:016,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:017,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:01393,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,82
|Açılış
|: 393,95
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.242.189
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,91
|1.082.120.559
|% 6,48
|
|ODAS
|2,82
|973.047.460
|% 7,63
|
|KRDMD
|3,22
|850.250.112
|% 1,90
|
|SISE
|5,98
|731.938.920
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,84
|625.091.182
|% 9,52
|
|ODAS
|2,82
|973.047.460
|% 7,63
|
|IHLGM
|1,84
|625.091.182
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,08
|580.486.280
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,22
|850.250.112
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,72
|375.024.641
|% 7,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5578
|8,6007
|% 0,24
|
|Frank
|7,2761
|7,3199
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8242
|1,8333
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|9,62
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.553
|2.572
|17,60
|
|Tam
|2.628
|2.639
|18,10
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|8,80
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|
Seans Raporu
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17:13CEMTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 431, 549 adet işlem
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17:12BAGFS
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17:11GSDDE
Yüzde 6.24 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 366, 326 adet işlem
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17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2052, 13 artarak (% 1.92 ) 108, 999
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17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, VANGD, INDES