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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.07.2020 15:39
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@mukafatportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Bahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@mukafatportfoy.com.tr
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetim Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@mukafatportoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855027


BIST




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BIST USD EURO ALTIN
17:01118.104
Değişim :  2,04% |  2.355,95
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
118.140 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 26.242.189 % 10,00  
PKENT 189,20 2.835.991 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.133.577 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.989.455 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5578 8,6007 % 0,24  
Frank 7,2761 7,3199 % 0,72  
Riyal 1,8242 1,8333 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 9,62  
Altın Gr. 394 394 1,83  
Cumhuriyet 2.553 2.572 17,60  
Tam 2.628 2.639 18,10  
Yarım 1.277 1.291 8,80  
Çeyrek 638 646 4,40  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 0,33  
Gümüş Gr. 4,04 4,05 0,08  
B. Petrol 43,02 43,02 0,22  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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