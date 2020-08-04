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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.08.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.aktifportfoy.com.tr Portföyde türev araç işlemlerine yer verilmeyecektir.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür, 2008/2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@aktifportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Bahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@aktifportfoy.com.tr
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetim Müdürü 02123408269 burcu.sonmez@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864589


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GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Altın Gr. 445 445 3,21  
Cumhuriyet 2.982 3.027 8,00  
Tam 3.005 3.047 10,20  
Yarım 1.459 1.485 4,90  
Çeyrek 732 745 2,50  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 1,21  
Gümüş Gr. 5,66 5,67 0,23  
B. Petrol 44,44 44,44 0,29  
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