***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden bir önceki iş günü saat 15:30?a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım talimatı, haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden önceki 3.iş günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden ilk iş günü gerçekleşir. Satım talimatı, haftanın son işgününden önceki 3. işgünü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., TEFAS 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 15:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yatırımcılara Amerikan Doları bazında getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fon'un kalan kısmı ile TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fon ilgili Tebliğ'in nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fonun yönetiminde, USD para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta ve uzun vadede USD bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamak üzere tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyüne, riskten korunma, nakit ihtiyacının karşılanması veya yatırım amacıyla altın,diğer kıymetli madenler ve dövize dayalı spot, vadeli ve ileri valörlü alış/satışlar işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyüne, borsadan veya borsa dışından spekülatif amaçlı olmayan, ileri valörlü borçlanma araçları ve kira sertifikası işlemleri ve vadeli, ileri valörlü kıymetli maden işlemleri dahil edilebilir. TL-3, USD1Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür, 2008/2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarSinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarMehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@aktifportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@aktifportfoy.com.trBurcu Atar Sönmez Risk Yönetim Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864590BIST