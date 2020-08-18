***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.08.2020 15:16
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYMKFT00182
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. , TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.aktifportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az % 80?i devamlı olarak -Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan ?BIST Sürdürülebilirlik Endeksi? kapsamındaki şirketler ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı (borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonlarına, gayrimenkul yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, vb.) sermaye piyasası araçları ile Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet siteleri vb. yerlerde taahhütte bulunan yerli ve yabancı ihraççılar (elektrik dağıtım ve pazarlama, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar vb.) tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş olan Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçları, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. 4
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,005480 2 0,005480 2
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Yener Kaya 21 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@aktifportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Bahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@aktifportfoy.com.tr
Burcu Atar Sönmez Risk Yönetimi Müdürü 021234089625 burcu.sonmez@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869674
BIST