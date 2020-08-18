***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYMKFT00182Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz TarihiPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. , TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az % 80?i devamlı olarak -Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) konularındaki performansları yüksek şirketlerden oluşturulan ?BIST Sürdürülebilirlik Endeksi? kapsamındaki şirketler ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerine dahil yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş ve yönetilen yerli/yabancı (borsa yatırım fonları, girişim sermayesi fonlarına, gayrimenkul yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, vb.) sermaye piyasası araçları ile Türk Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçlarına, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına, - Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG-Environmental, Social, Governance) kriter ve hassasiyetlerine uygun olarak yönetilen ve bu kriterlere uyum konusunda faaliyet raporları, resmi internet siteleri vb. yerlerde taahhütte bulunan yerli ve yabancı ihraççılar (elektrik dağıtım ve pazarlama, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlar vb.) tarafından yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilmiş olan Türk Lirası ve yabancı para cinsi borçlanma araçları, diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. 4Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,005480 2 0,005480 2Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarYener Kaya 21 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarSinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarMehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@aktifportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@aktifportfoy.com.trBurcu Atar Sönmez Risk Yönetimi Müdürü 021234089625 burcu.sonmez@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869674BIST