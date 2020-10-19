***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü MÜKAFAT PORTFÖY PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONUFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS aracılığıyla alım/satım emirleri 09:00-13:30 saatleri arasında verilebilir. Yatırımcıların 09.00 – 16:30 saatleri arasında verecekleri alım/satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., TEFAS 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportföy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. 2Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,003 1,10 0,003 1,10Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarYener Kaya 21 SPL Düzey 3, SPL Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBahadır Tongu. 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL türev AraçlarSinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL türev AraçlarMehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaKore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul 02123763200 02123408036 info@aktifportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaBahadır Tonguç Genel Müdür 02123763200 bahadir.tonguc@aktifportfoy.com.trBurcu Atar Sönmez Risk Yönetimi Müdürü 02123408962 burcu.sonmez@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882429BIST