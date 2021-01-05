***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 16:15
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
Tuğçe Çelikyürek Mali İşler ve Ops. Müdür Yrd. 02123408557 tugce.celikyurek@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897133
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17:321.487
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466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DOGUB
|4,73
|55.976.700
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.706.213
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|315.297.740
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.924.901
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.832.726
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,38
|3.319.321.929
|% 1,28
|
|GUBRF
|69,75
|2.489.148.643
|% -9,94
|
|PETKM
|5,30
|2.197.426.631
|% 6,43
|
|GARAN
|10,09
|1.842.074.850
|% -2,23
|
|KOZAL
|105,10
|1.684.492.142
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,38
|3.319.321.929
|% 1,28
|
|PETKM
|5,30
|2.197.426.631
|% 6,43
|
|KARSN
|3,63
|1.062.079.370
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,03
|821.031.733
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,72
|737.484.427
|% -2,51
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4118
|7,4142
|% -0,11
|
|Euro
|9,0949
|9,1014
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0548
|10,1052
|% 0,20
|
|Frank
|8,4068
|8,4575
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9736
|1,9835
|% 0,09
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,27
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|Altın Gr.
|465
|465
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|1,01
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17:45
IDGYO, SUMAS, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BUCIM, TACTR, TKNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında