***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 16:19
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.- Genel Müdür, 2008/2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
Tuğçe Çelikyürek Mali İşler ve Ops. Müdür Yrd. 02123408557 tugce.celikyurek@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897142
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17:241.482
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BIST En Aktif Hisseler17:24
|DOGUB
|4,73
|54.213.703
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.566.169
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.705.280
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|JANTS
|401,20
|314.943.881
|% 9,98
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.884.973
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.720.384
|% -9,97
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|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
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|GUBRF
|69,75
|2.488.109.019
|% -9,94
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|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|GARAN
|10,10
|1.797.649.757
|% -2,13
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|KOZAL
|105,20
|1.666.601.889
|% -1,03
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|EKGYO
|2,40
|3.256.120.223
|% 2,13
|
|PETKM
|5,28
|2.137.967.325
|% 6,02
|
|KARSN
|3,64
|1.057.901.548
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,04
|809.086.448
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|732.861.848
|% -2,15
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4115
|7,4155
|% -0,09
|
|Euro
|9,0973
|9,1065
|% 0,14
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|Sterlin
|10,0417
|10,0920
|% 0,07
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|Frank
|8,3976
|8,4482
|% 0,14
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|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,00
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|17:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,27
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|Altın Gr.
|465
|465
|1,39
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
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|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
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|Çeyrek
|743
|760
|9,21
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|Gümüş.Ons
|27,28
|27,31
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,03
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|B. Petrol
|52,10
|52,10
|1,01
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Yüzde -11.51 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 420, 761 adet işlem
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17:36CRFSA
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17:35XU100
Endeks 1, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 37, 706.00 milyon TL de
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17:35PARSN
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 848 adet işlem