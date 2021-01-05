***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.01.2021 16:21
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Elif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.tr
Tuğçe Çelikyürek Mali İşler ve Ops. Müdür Yrd. 02123408557 tugce.celikyurek@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897146
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|DOGUB
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|57.044.621
|% 10,00
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|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
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|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
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|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
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|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
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|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
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|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
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|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
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|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
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|GUBRF
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|PETKM
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|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
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|GARAN
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|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
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|EKGYO
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|PETKM
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|% -0,46
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|Alış
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|7,94
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|Altın Gr.
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|464
|-0,29
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|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
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|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
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|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
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|Çeyrek
|743
|760
|9,21
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|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,32
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|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,05
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|B. Petrol
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|53,61
|2,52
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