***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2021 18:11
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden birim pay değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından saat 15:30? da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak B Grubu Paylarının birim pay değeri tespit edilir. Fon?un birim pay değeri, Fonun fiyat hesaplama günü (değerleme günü) olan her haftanın son işgününden önceki iş günü hesaplanır ve ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 13:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen TL tutarı faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde ve icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına değerlendirilmek suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları sadece mevzuatta tanımlanan nitelikli yatırımcılara satılabilir. Fona katılmak için başka şart aranmaz. Katılma payı satın alınması veya Fon?a iadesi, izahnamenin (6.5.) nolu maddesinde ilan edilen yerler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903990
BIST
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|Değişim
|: -0,62%
|| -9,63
|Açılış
|: 1.551
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|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
17:597,3864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4100
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|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
7,3627
17:599,0026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0273
|Açılış
|: 9,0100
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
17:59439,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,58
|Açılış
|: 439,59
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|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|474,10
|44.118.832
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.595.258
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.801.863
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.878.612
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.389.608
|% 10,00
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,30
|33.887.898
|% -9,93
|
|ERSU
|5,23
|99.640.438
|% -7,60
|
|GARAN
|9,76
|2.009.203.379
|% -2,59
|
|TSKB
|2,02
|1.552.199.401
|% 4,12
|
|KARSN
|4,63
|1.167.773.634
|% 1,76
|
|KOZAL
|114,30
|1.099.060.899
|% 0,88
|
|HLGYO
|4,25
|891.624.843
|% 9,82
|
|TSKB
|2,02
|1.552.199.401
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,48
|786.058.892
|% -1,20
|
|SKBNK
|1,57
|407.036.341
|% -1,26
|
|KARSN
|4,63
|1.167.773.634
|% 1,76
|
|HLGYO
|4,25
|891.624.843
|% 9,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3864
|% 0,25
|
|Euro
|8,9967
|9,0026
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0603
|10,1108
|% -0,30
|
|Frank
|8,3105
|8,3606
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|-16,46
|
|Altın Gr.
|439
|440
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,25
|55,25
|-0,85
|
Seans Raporu
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
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17:58
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