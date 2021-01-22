***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden bir önceki iş günü saat 15:30?a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden iş günü gerçekleşir. Alım talimatı, haftanın son işgününden önceki iş günü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde haftanın son işgününden önceki 3.iş günü saat 15:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Pay fiyatı hesaplama günü tatil ise, pay fiyatı hesaplaması, takip eden iş günü gerçekleştirilir. Emirlerin gerçekleşme günü tatil ise, talimatlar takip eden ilk iş günü gerçekleşir. Satım talimatı, haftanın son işgününden önceki 3. işgünü saat 15:30?dan sonra verilmiş ise, talimat takip eden haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan fiyat üzerinden ertesi iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30?a kadar verilebilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., TEFAS 1 A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına kısa vadeli kira sertifikaları fonunda değerlendirmek suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Haftanın her işgünü saat 15:30?a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacaktır. B Grubu katılma payı alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar ise nemalandırılmayacaktır. Fon katılma payları, A Grubu ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Pay gruplarına ilişkin detaylı bilgiler izahnamenin (6.8.) nolu maddesinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903996BIST