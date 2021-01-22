***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS aracılığıyla alım/satım emirleri 09:00-13:30 saatleri arasında verilebilir. Yatırımcıların 09.00 ? 16:30 saatleri arasında verecekleri alım/satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş.,TEFAS 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903997BIST