***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler08:45-13:30 Aktif Yatırım Bank A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Deniz Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.,TEFAS 116:30-08:45 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903999BIST