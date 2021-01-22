***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2021 18:12
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
08:45-13:30 Aktif Yatırım Bank A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Deniz Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş.,TEFAS 1
16:30-08:45 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Anlaşmalı Fon Dağıtım Kuruluşları 1 16:30-17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmeden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fon fiyatının ilanı saat 17:30'u geçebilecektir. Bu durumda, 17:30 olarak belirtilen saat için yeni fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903999
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05441,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,14
|Açılış
|: 441,03
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3896
|7,3923
|% 0,33
|
|Euro
|9,0003
|9,0061
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0737
|10,1242
|% -0,17
|
|Frank
|8,3139
|8,3639
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9644
|1,9742
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-13,24
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
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17:58
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