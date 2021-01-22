***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2021 18:13
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13.30'a kadar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bank A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değeler A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 1 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904003
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0245
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0309
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,40
|Açılış
|: 440,77
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3882
|7,3958
|% 0,38
|
|Euro
|8,9983
|9,0059
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0821
|10,1327
|% -0,09
|
|Frank
|8,3263
|8,3765
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9674
|1,9772
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-10,81
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
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17:58
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17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
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