***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13.30'a kadar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bank A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değeler A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 1 Alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutar faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde icazeti bulunan yatırım araçlarında o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır. Ancak, faiz içermeyen yatırım aracı bulunmadığı takdirde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar, ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine geitirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904003BIST