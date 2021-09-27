***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.09.2021 17:17
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002 0,7 0,002 0,7
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bahadır Tonguç 14.02.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdürü, 2008/2020-Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör 22 SPL Düzey 3, SPL türev Araçlar
Sinan Soyalp 15.07.2016 2016/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Direktörü, 2011/2016 Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 9 SPL Düzey 3, SPL türev Araçlar
Mehmet Alp Ertekin 23.07.2020 2020/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yönetimi Müdürü, 2018/2020 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Kıdemli Portföy Yöneticisi, 2017/2018 - Garanti BBVA Portföy Yönetimi - Yatırım Analisti, 2014/2017 - QNB Finansinvest - Araştırma Analisti 8 SPL Düzey 3, SPL türev Araçlar
Burcu Atar Sönmez 12.11.2020 2018/... - Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yönetimi Müdürü, 2015/2018 - Alkhair Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 15 SPL Düzey 3, SPL türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965365
BIST
17:211.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:218,8280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8214
17:2110,3402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0933
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:21498,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 498,28
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.824.362
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|19.151.047
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.594.813
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.972.308
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,50
|21.795.794
|% -7,91
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KIMMR
|3,76
|185.379.766
|% -6,47
|
|EDATA
|10,04
|35.944.878
|% -5,73
|
|GARAN
|8,86
|1.150.818.846
|% 0,45
|
|THYAO
|13,60
|1.038.377.177
|% -0,15
|
|BIOEN
|37,68
|542.228.692
|% 0,11
|
|TUPRS
|111,60
|497.760.575
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,34
|451.695.280
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,34
|451.695.280
|% 0,86
|
|GARAN
|8,86
|1.150.818.846
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,77
|174.031.395
|% -1,12
|
|THYAO
|13,60
|1.038.377.177
|% -0,15
|
|PETKM
|6,39
|422.372.799
|% 2,08
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8248
|8,8297
|% -0,41
|
|Euro
|10,3338
|10,3404
|% -0,89
|
|Sterlin
|12,0852
|12,1458
|% -0,02
|
|Frank
|9,5050
|9,5623
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3476
|2,3593
|% -0,38
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|4,23
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|2,85
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|1,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|0,69
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|1,72
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:32EUKYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 519, 055 adet işlem
-
17:30VKFYO
Yüzde 4.74 oranında artışla 6.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 651, 324 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.29 ) 1, 483
-
17:28XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 10, 512.00 milyon TL de
-
17:25PRKAB
Yüzde 5.53 oranında artışla 16.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 059, 983 adet işlem