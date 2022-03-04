***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 08.03.2022ISIN Kodu TRYMKFT00109Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 12 (oniki) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. içerisinde geliştirilmiş inovatif fintech projelerini kurucu ortak sıfatıyla şirketleştirerek ya da halihazırda kurulu şirketlere ortak olarak daha esnek ve çevik bir yapıya kavuşturmak bu şirketlerin paylarına yatırım yapmak ve gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Diğer taraftan, fon, girişim şirketlerine yukarıdaki şekilde doğrudan yatırım yapabileceği gibi yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla yatırım yapabilir. Fonun yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları yatırım komitesince verilir ve kurucu yönetim kurulunca onaylanır. Kurucu yönetim kurulu, çerçevesi, sınırları ve süresi belirlenmiş olmak kaydı ile bu yetkisini genel müdüre devredebilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,005479 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007527BIST