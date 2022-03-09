***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2022 23:14
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONU
ISIN Kodu TRYMKFT00257
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
08.10.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler a.Ş., Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 13:30' dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktır
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.aktifportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, Robo danışmanlık hizmetinden alınacak hizmet aracılığıyla oluşturulan yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin (Robo fon Yönetim Modülü) çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken faydalanılır. Aylık periyotlarda kullanılan modeller otomatize edilmiş şekilde yeniden çalıştırılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken faydalanılır. Nihai sorumluluk portföy yöneticisinde olacağından, piyasa şartlarının gerektirdiği durumlarda yatırım kararını portföy yöneticisi verebilecektir. 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%65 Bloomberg World Large&Mid Cap Price Return Index (WORLD Index) + %25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %10 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,005479 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008919
BIST