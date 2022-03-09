***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü FON SEPETİ FONUISIN Kodu TRYMKFT00257Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi08.10.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıMÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerNew York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir. Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler a.Ş., Turkish Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı hesabında nemalandırılır. Katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. Saat 13:30'a kadar girilen alım talepleri o gün için nemalandırılacak saat 13:30' dan sonra girilen talepler ertesi gün 13:30'a kadar girilen taleplerle birlikte nemalandırılacaktırFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak diğer yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde, Robo danışmanlık hizmetinden alınacak hizmet aracılığıyla oluşturulan yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin (Robo fon Yönetim Modülü) çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken faydalanılır. Aylık periyotlarda kullanılan modeller otomatize edilmiş şekilde yeniden çalıştırılır ve sonuçlardan sepet portföy oluşturulurken faydalanılır. Nihai sorumluluk portföy yöneticisinde olacağından, piyasa şartlarının gerektirdiği durumlarda yatırım kararını portföy yöneticisi verebilecektir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%65 Bloomberg World Large&Mid Cap Price Return Index (WORLD Index) + %25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi + %10 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL EndeksiKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,005479 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008919BIST