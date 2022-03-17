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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.03.2022 16:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 24.12.2020
ISIN Kodu TRYMKFT00042
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fonun süresi, tasfiye dönemi dahil 12 (oniki) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir
Fonun Tasfiye Tarihi 24.12.2032
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı şirketlerin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler enerji, sağlık, tarım, biyokimya, finans teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka, analitik dikeyler vb.) sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.


Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alı
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PENTA 346,50 49.039.050 % 10,00  
YEOTK 62,75 8.570.081 % 9,99  
GZNMI 27,74 100.710.928 % 9,99  
GARFA 13,02 4.891.187 % 9,97  
CMBTN 206,30 14.414.185 % 9,97  
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Frank 15,6212 15,7153 % 1,04  
Riyal 3,9079 3,9275 % 0,69  
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17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 19,72  
Altın Gr. 920 920 15,58  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,49 25,51 0,40  
Gümüş Gr. 12,02 12,04 0,24  
B. Petrol 105 105 7,25  
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