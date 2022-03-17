***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.03.2022 16:08
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 24.12.2020
ISIN Kodu TRYMKFT00042
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fonun süresi, tasfiye dönemi dahil 12 (oniki) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir
Fonun Tasfiye Tarihi 24.12.2032
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı anonim ve limitet şirketlere sermaye aktarımı yapmayı veya pay devri yolu ile ortak olmayı veya bunlara ortaklık payına dönüştürülebilir kaynak sağlamayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketi niteliğini haiz, teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip, büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji tabanlı şirketlerin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler enerji, sağlık, tarım, biyokimya, finans teknolojileri ve diğer teknoloji (nesnelerin interneti, yapay zeka, analitik dikeyler vb.) sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İşgünlerinde saat 13:30a kadar girilen alı
17:322.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 43,16
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:3214,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0785
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
17:3216,3324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1819
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
17:32921,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,31
|Açılış
|: 921,00
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:32
|PENTA
|346,50
|49.039.050
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.570.081
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|100.710.928
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.891.187
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.414.185
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.551.386
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.933.701
|% -9,96
|
|TETMT
|264,10
|9.521.731
|% -3,89
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,70
|2.989.658.561
|% 2,15
|
|EREGL
|35,62
|2.827.190.146
|% 3,91
|
|GARAN
|11,91
|2.712.669.242
|% 0,42
|
|THYAO
|27,84
|2.275.138.270
|% 0,51
|
|FROTO
|304,70
|1.684.378.916
|% 6,35
|
|DOHOL
|3,42
|933.425.577
|% 4,27
|
|GARAN
|11,91
|2.712.669.242
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,90
|819.039.158
|% 2,63
|
|KRDMD
|14,70
|2.989.658.561
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,26
|330.230.354
|% 1,35
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6902
|14,6940
|% 0,54
|
|Euro
|16,2926
|16,3324
|% 1,13
|
|Sterlin
|19,2276
|19,3240
|% 0,42
|
|Frank
|15,6212
|15,7153
|% 1,04
|
|Riyal
|3,9079
|3,9275
|% 0,69
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,72
|
|Altın Gr.
|920
|920
|15,58
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,25
|
Seans Raporu
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