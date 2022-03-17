***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerTEFAS aracılığıyla alım/satım emirleri 09:00-13:30 saatleri arasında verilebilir. Yatırımcıların 09.00-16:30 saatleri arasında verecekleri alım/satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Aktif Bank Şubeleri Aktif Bank Alternatif Dağıtım Kanalları İsimleri İzahnamede verilen aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) Üyesi Kurumlar. 1 16:30 – 17:30 saatleri (mücbir sebepler hariç) arasında, yeni gün fiyatının hesaplanması nedeniyle yatırımcılar, bu saat aralığında yeni fon katılma payı alımında bulunamazlar. 17:30 – 09:00 saatleri arasında verilen alım talimatları, yeni günün fon fiyatı ile gerçekleşir. 16:30 – 23:59 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları, o gün için geçerli olan birim pay fon fiyatı üzerinden ve müşteri hesabı bazında en fazla 100,000 pay olarak gerçekleşir. 00:00 – 09:00 saatleri arasında verilen katılma payı satım talimatları yeni günün fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.aktifportföy.com.tr Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Değerleme esasları Fon izahnamesinin 5.5. ve 5.6. maddelerinde belirtilmiştir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi 25 01.10.2020 E-12233903-305.01.01-9957 yazı ve 30.09.2020 62/1229 toplantıBİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 60 01.10.2020 E-12233903-305.01.01-9957 yazı ve 30.09.2020 62/1229 toplantıBİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 5 01.10.2020 E-12233903-305.01.01-9957 yazı ve 30.09.2020 62/1229 toplantıBİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi 10 01.10.2020 E-12233903-305.01.01-9957 yazı ve 30.09.2020 62/1229 toplantıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaElif Pehlivanlı İç Kontrol Direktörü 02123408369 elif.pehlivanli@aktifportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011083BIST